Banken verdienen mit Wohlhabenden immer weniger Geld (FOTO)

Münster (ots) - Kontinuierlicher Ergebnisrückgang trotz Wachstum der betreuten

Vermögen / Angemessenes Pricing als größte Hürde für positive Trendwende



Deutschlands Private-Banking-Anbieter verdienen mit ihren wohlhabenden Kunden in

den Geschäftsfeldern Private Banking und Wealth Management immer weniger Geld.

Dies zeigt eine aktuelle Studie der Strategie- und Managementberatung zeb. So

ist das Ergebnis von zehn beispielhaften deutschen Privatbanken in diesen

Segmenten in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 7,4 Prozent jährlich

von 221 Millionen Euro (2015) auf 162 Millionen Euro (2019) gesunken.

Gleichzeitig sind die betreuten Vermögen (Assets unter Management) um ca. 12,4%

jährlich von 193 Milliarden Euro (2015) auf zuletzt 308 Milliarden Euro (2019)

gestiegen. Die Gewinnmarge fiel in diesem Zeitraum von 11 auf 5 Basispunkte.

Deutschland bildet damit das Schlusslicht im Vergleich zu Instituten in

Österreich und der Schweiz, wo die Anbieter ihre Gewinnmargen zwischen 2015 und

2019 von durchschnittlich 16 auf 22 Basispunkte zu steigern vermochten.







in Deutschland konnte den starken Zufluss von Kundenvermögen in den vergangenen

Jahren nicht in Erträge ummünzen. Die größte Herausforderung besteht jetzt

darin, im intensiven Wettbewerb mit anderen Anbietern angemessene Preise

durchzusetzen und die Erträge zu steigern. Rigorose Kostensenkungen wären eine

mögliche Alternative. Allerdings sind anspruchsvolle Kunden angesichts komplexer

Anlageszenarien durchaus bereit, für erkannten Mehrwert mehr zu zahlen. Das

sollten die Institute nutzen und eine umfassende, hochwertige Betreuung durch

bestens ausgebildete Berater anbieten."



Für die Studie hat zeb, spezialisiert auf die Beratung der europäischen Finanz-

und Versicherungswirtschaft, den Private-Banking-Markt in Deutschland aktuell

zum vierten Mal unter die Lupe genommen und dafür beispielhaft zehn

traditionelle Privatbanken mit einem Volumen von 308 Milliarden Euro Assets

under Management (AuM) analysiert. Dies entspricht etwa einem Viertel des

deutschen Gesamtmarktes. Bei den Banken handelt es sich um eigenständige Häuser

sowie Institute, die zu großen Banken oder Bankengruppen gehören. Ergänzt wurde

die Analyse durch Gespräche mit Entscheidungsträgern sowie um

zeb-Endkundeninterviews. Das untersuchte Segment Wealth-Management umfasste

Kunden mit liquiden Vermögen von mehr als 3 Millionen Euro (68.700 Haushalte),

das Segment Private-Banking Kunden mit liquiden Vermögen von 500.000 bis

3.000.000 Millionen Euro (582.000 Haushalte).



Wie Private-Banking Anbieter Digitalisierung verstehen

