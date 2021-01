Clarity Gold meldet Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung

Vancouver, BC – 12. Januar 2021, Clarity Gold Corp. („Clarity” oder das „Unternehmen”) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche einer nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung (das „Emissionsangebot”) abgeschlossen hat, in deren Rahmen insgesamt 1.563.956 Einheiten (jeweils eine „Einheit”) zu einem Preis von $ 0,96 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $ 1.501.397,76 ausgegeben wurden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie”) und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (ein ganzer Warrant jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt bei Ausübung während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer weiteren Aktie zu einem Preis von $ 1,25 je Aktie. Das Unternehmen rechnet demnächst mit dem Abschluss einer zweiten Tranche.

„Wir freuen uns über den Abschluss der ersten Tranche dieser Finanzierung”, sagte James Rogers, der CEO von Clarity. „Unser Team ist damit beschäftigt, die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung des Projekts Destiny im Jahr 2021 vorzubereiten und zu planen.”

Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot an bestimmte Vermittler eine Vermittlungsprovision von $ 56.347 in bar geleistet und 58.694 Vermittler-Warrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant”) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt bei Ausübung während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer weiteren Aktie zu einem Preis von $ 0,96 je Aktie.

Der gesamte Bruttoerlös aus dem Verkauf im Rahmen des Emissionsangebots wird für die erforderlichen Zahlungen und Explorationsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Destiny des Unternehmens, für die Exploration zur Weiterentwicklung der sonstigen Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens, für operative Kosten, digitales Marketing und Informationskampagnen sowie als Betriebskapital verwendet.

Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere und die Aktien, die bei Ausübung der Warrants und der Vermittler-Warrants eventuell ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Emissionsangebots.

An Longford Capital Corp., eine zu 100 % im Eigentum von James Rogers, CEO und Director des Unternehmens, stehende Gesellschaft, wurden im Rahmen des Emissionsangebots 52.250 Einheiten ausgegeben; dies stellt eine „Transaktion mit einer nahe stehenden Person” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen („MI 61-101”) dar. Die Ausgabe an den Insider ist gemäß der Befreiung in Paragraf 5.5(b) von der Bewertungspflicht des MI 61-101 befreit, da die Aktien des Unternehmens nicht an einem angegebenen Markt notiert sind; sie ist gemäß der Befreiung in Paragraf 5.7(a) auch von der im MI 61-101 vorgeschriebenen Genehmigung der Minderheitsaktionäre befreit, da der Marktwert der Gegenleistung der Wertpapiere, die an die nahe stehende Person ausgegeben wurden, weniger als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.