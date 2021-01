---------------------------------------------------------------------------

CENTOGENE reagiert auf neue Corona-Testpflicht für Reise-Rückkehrer mit erweiterten Testkapazitäten an Flughäfen



* Seit dem 11. Januar 2021 gilt bundesweit für Reiserückkehrer aus Risikogebieten erneut eine Testpflicht unmittelbar vor oder bei Einreise. CENTOGENE als Anbieter von SARS-CoV-2-Tests reagiert auf die neue Verordnung mit Maßnahmen, die einer höheren Nachfrage Rechnung tragen



* An allen Standorten - an den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und in den Innenstädten von Berlin, Frankfurt und Wiesbaden - passt CENTOGENE die Testkapazitäten an die erwartete erhöhte Nachfrage an: Die Öffnungszeiten mehrerer Walk-In-Corona-Testzentren werden verlängert; zudem wurden und werden Testflächen erweitert sowie das Testangebot mit einem Antigen-Test, der mittels Laboranalyse ausgewertet wird, weiter ausgebaut



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 12. Januar 2021 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, reagiert als Betreiber von mehreren Corona-Testzentren auf die neuerliche Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit verschiedenen Maßnahmen, die einer erwarteten höheren Nachfrage gerecht werden.



"Wir rechnen damit, dass die Zahl der zu Testenden signifikant ansteigt und die Nachfrage gerade nach Test-Ergebnissen innerhalb von 90 Minuten deutlich zunimmt", sagte CENTOGENE-Vorstandsmitglied Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen des Unternehmens. "Deshalb erweitern wir unsere Kapazitäten in alle Richtungen - wir haben länger geöffnet, vergrößern die Testflächen und dehnen unsere Antigen-Tests auf weitere Zentren aus."