Bayern beschließt FFP2-Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.01.2021, 13:29 MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte./ctt/dm/DP/stk

