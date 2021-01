STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Diese Lithium-Aktie stieg um über 250%



Der DAXstartet fast unverändert in den Handelstag. Zum Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 13.940 Punkten. Anleger warten allem Anschein nach auf Impulse aus Amerika: Die anstehende Berichtssaison in den USA könnte in den kommenden Tagen für mehr Bewegung an den Märkten sorgen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN TUAG00)

Rege gehandelt werden erneut die Bezugsrechte auf den Hannoveraner Reise-Konzern TUI. Entgegen des Abwärtstrends der letzten Tage zeigen sich die Papiere heute aber wieder im positiven Gefilden und notieren gut 5% fester.