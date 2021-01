Performance Marketing Spezialist YIELDKIT und Waterland gehen Partnerschaft für weiteres Wachstum ein

Hamburg (ots) -



- Gründer Oliver Krohne, CEO Daniel Neuhaus und Tech-Unternehmer Lars Hinrichs

planen Buy-&-Build-Strategie zusammen mit Waterland

- Die YIELDKIT GmbH ist Technologie-Führer in der Content-Monetarisierung



Waterland Private Equity übernimmt die Mehrheit an der YIELDKIT GmbH, eine der

weltweit führenden Plattformen in den Bereichen In-Text-Werbung,

Content-Monetarisierung und Performance Marketing. YIELDKIT erwirtschaftet 2020

mit rund 30 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 33 Millionen Euro, rund ein

Drittel mehr als im Vorjahr. Zusammen mit Gründer Oliver Krohne, CEO Daniel

Neuhaus und Tech-Unternehmer Lars Hinrichs, plant Waterland das organische

Wachstum von YIELDKIT zusätzlich zu beschleunigen und die Software-Plattform

mittels Buy-&-Build Strategie zur Marktführerschaft auszubauen. Gründer, CEO und

Venture-Capital-Geber beteiligen sich jeweils signifikant.





YIELDKIT wurde im Jahr 2009 in der Hansestadt Hamburg von Oliver Krohnegegründet. Die Plattform bietet sowohl digitalen Publishern als auchWerbetreibenden eine direkte und unkomplizierte Lösung, ihre PerformanceMarketing Strategien optimal umzusetzen und höhere Umsatzzahlen sowie mehrTraffic zu erzielen. YIELDKIT arbeitet mit über 60 Performance-Netzwerkenzusammen und hat sich eine Basis aus mehr als 45.000 aktiven Advertisernaufgebaut, die auf über 374.000 Domains ausgespielt werden können. Weltweitspielt YIELDKIT jeden Monat Inhalte an über 80 Millionen Nutzer aus und istaktuell in über 160 Ländern aktiv. Damit ist das Unternehmen ein Hidden Championbei den Marketingtechnologien. Der größte Umsatz wird in der DACH-Regionerwirtschaftet, gefolgt von Großbritannien, weiteren europäischen Ländern, denUSA, Brasilien, Indien und Russland."In der Corona-Krise hat sich die wahre Stärke und Flexibilität unsererautomatisierten Plattform gezeigt. Innerhalb kurzer Zeit konnten wir das Systemkomplett umstellen und weiterhin Rekordergebnisse erzielen. Jetzt zünden wir dienächste Stufe unseres Geschäftsausbaus. Wir freuen uns sehr, dass wir mitWaterland einen starken Partner an der Seite haben, mit dem wir diese Expansionvorantreiben können," sagt Oliver Krohne.CEO Daniel Neuhaus ergänzt: "Unser Team hat in den vergangenen Jahren eineleistungsstarke Cutting-Edge-Plattform für Performance Marketing weltweitaufgebaut, die uns einen Platz in einem stark wachsenden und dynamischen Marktsichert. Nun beginnt eine neue Ära für uns alle und wir freuen uns auf dienächsten Schritte."Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland, sagt: "Der Werbemarktverlagert sich immer mehr von den klassischen Medien auf Internet- undMobile-Anwendungen. YIELDKIT hat sich in dieser verhältnismäßig jungen Brancheschnell einen guten Namen erarbeitet und schreibt seit über einem Jahrzehnt anseiner Success-Story. Mittels Buy-&-Build-Strategie werden wir diese nunvertiefen und weiter internationalisieren, damit aus derTechnologie-Führerschaft auch eine Marktführerschaft wird."Der Online-Werbemarkt gilt nach wie vor als großer Wachstumsmarkt. Weltweitbelaufen sich die Ausgaben in 2020 voraussichtlich auf über 330 Milliarden Euro.Prognosen zufolge sollen die Ausgaben in diesem heiß umkämpften Markt bis 2024auf knapp 530 Milliarden Euro ansteigen.Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, dieUnternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mitsubstanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglichtWaterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wiedurch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen(Warschau), Großbritannien (Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen)und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über acht Milliarden Euro anEigenkapitalmitteln verwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittlichePerformance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platzvier im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking (Dezember 2019) sowieim Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture CapitalReport 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat RealDeals Waterland beim PE Award mit dem Titel "Pan-European House of the Year2020" ausgezeichnet.