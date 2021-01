Venlo/Niederlande (ots) -



- Coronakrise hat vielen Unternehmen vor Augen geführt, wie überaltert ihre

Software ist.

- Beech-CEO Edward Lenssen: "Zwei Drittel der Software ist für die 2020er nicht

geeignet."



"Hätten die Länder im Herbst 2020 mehr Impfstoff bestellt, wäre die

Versorgungslage heute dramatisch besser. Genauso wird es sich mit Programmierern

verhalten, die bis 2030 ein extrem knappes Gut sein werden", prognostiziert

Edward Lenssen, CEO der niederländischen Firma Beech IT, die auf die Erstellung

hochkomplexer Softwaresysteme, Websites und Apps spezialisiert ist. Er

begründet: "Software wird sich als die wichtigste Waffe für die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den 2020er Jahren erweisen. Unternehmen,

die die bessere Software haben, werden ihre Kunden besser kennen und besser

bedienen können als die Konkurrenz, und sie werden ihre Kosten besser

kalkulieren und ihre Ressourcen effizienter nutzen können."





Nach Einschätzung des niederländischen Softwarespezialisten hat die Coronakrisevielen Firmen vor Augen geführt, dass sie wenig flexibel auf überraschendeMarktveränderungen reagieren können. "Die Kunden haben sich auf einmal ganzanders verhalten, aber die IT-Systeme waren daran nicht anzupassen", sagt EdwardLenssen. Er erklärt: "Wir haben im Jahr 2020 mehr Hilferufe von Firmen bekommen,dass wir ihre Softwaresysteme kurzfristig umprogrammieren sollen, als jemalszuvor." Lenssen nennt konkrete Beispiele: "Beinahe täglich wechselndeLogistikketten, Verbraucher, die plötzlich auf Online-Banking umschwenken, weilsie Angst haben, Bankfilialen zu betreten, Platzreservierungssysteme sollen aufeinmal die Menschen möglichst weit auseinander setzen, ständig neue Reiseregeln,nie zuvor gekannte Sicherheitsmaßnahmen wie Fiebermessen an Eingängen, dieUmstellung auf Home Office, der Run auf Online-Dienste - die Coronakrise hateine Dynamik erfordert, die die Softwaresysteme der meisten Unternehmenhoffnungslos überfordert hat. Dabei ist vielen Führungskräften zum ersten Malrichtig bewusst geworden, wie überaltert die Computerprogramme in ihrenBetrieben eigentlich sind."KI-Einsatz in den 2020ern unerlässlichRund zwei Drittel der heute in der Wirtschaft eingesetzten Software ist für dieAnforderungen der 2020er Jahre nicht geeignet, wenn sie nicht gravierendenÄnderungen unterzogen wird, schätzt Edward Lenssen aufgrund vonProjekterfahrungen. Er sagt: "Manchmal genügt es im ersten Schritt, einer altenAnwendung eine neue Benutzeroberfläche zu verschaffen, damit sie vom Verbraucherals modern empfunden wird. Aber auf Dauer ist es unumgänglich, dieHintergrundsysteme fit für die Zukunft zu machen. Dazu wird in den 2020ern