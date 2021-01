Wirtschaftsbioniker warnen vor Lockdown-Lethargie / Gemeinwohlkonzept gegen Schockstarre

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Künzelsau (ots) - Aufbruchsstimmung ist zu Beginn des neuen Jahres Mangelware;lebendiger Austausch - Fehlanzeige. Nicht nur in Städten und nächtlichenStraßen, Cafés, Restaurants, Kinos und Theatern herrscht gespenstische Stille.Sorgen, Ängste und wachsende Verunsicherung lassen immer mehr Menschen in ihrerIsolation förmlich verstummen. Dabei war es nach Ansicht der Wirtschaftsbionikerder Gradido-Akademie nie wichtiger als jetzt, dass Menschen ihre Gedanken, Ideenund Gefühle miteinander teilen und Vordenker und Visionäre sich vernetzen, umdie Welt von morgen zu gestalten. Für die Forscher der Gradido-Akademie markiertdie weltweite Krise nicht nur die Chance, sondern auch die dringendeNotwendigkeit, neue Weichen für die Zukunft zu stellen. Das freieForschungsinstitut präsentiert mit seinem Gradido-Gemeinwohlkonzept einzukunftsfähiges Modell und lädt dazu ein, nicht länger sprachlos in Schockstarrezu verharren, sondern in die Diskussion darüber einzusteigen, wie einlebenswertes Leben nach der Krise aussehen kann.Seit mehr als 20 Jahren ergründen die Wirtschaftsbioniker der Gradido-AkademieWege zu einem besseren Wirtschafts- und Finanzsystem. Basis ihrer Entwicklungensind die Erfolgsmodelle der Natur. Ihr Antrieb: Die längst gewonnene Erkenntnis,dass ein Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems unausweichlich bevorsteht,wenn keine grundlegende Kurskorrektur erfolgt. Die Corona-Krise ist für BerndHückstädt, den Mitbegründer des Forschungsinstituts, daher auch nicht dieUrsache, sondern nur der Brandbeschleuniger für die massiven weltweitenProbleme. "Viele Dinge in unserem Leben werden sich dauerhaft verändern. Das istaber nicht nur ein beklagenswerter Verlust. Vielmehr haben wir jetzt auch dieChance, Fehler zu korrigieren, die das herrschende System ohnehin zum Scheiternverurteilt haben - und nicht nur hinsichtlich des Wirtschafts- undFinanzmodells, sondern auch in punkto Bildung, Kommunikation, Naturschutz undgemeinschaftlicher Fürsorge.""Wie unter einem Brennglas präsentieren sich jetzt die großen gesellschaftlichenProbleme unserer Zeit", ergänzt auch Margret Baier, die Inhaberin undMitbegründerin der Akademie: "Der Mangel an Pflegekräften, Kinderbetreuung undbezahlbarem Wohnraum. Die versäumten Investitionen in den Natur- undUmweltschutz. Die unzureichende finanzielle Versorgung von Freischaffenden,Familien und alten Menschen. Die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, dieBildungschancen und Berufsaussichten ebenso beeinflusst wie das Leben im Alter.Flankiert von der mangelnden Wertschätzung und Verantwortung füreinander,versiegender Kommunikation und wachsender Vereinsamung."