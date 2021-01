Noch Anfang 2020 notierte Chevron um 120,00 US-Dollar, kam jedoch im Zuge der Streitigkeiten der OPEC-Staaten sowie des Corona-Crashs massiv unter Druck und markiert bei 50,97 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Nur wenige Monate später konnte ein Rebound zurück an die markante Widerstandszone um 102,45 US-Dollar vollzogen werden. Daran ist der Wert zunächst einmal abgeprallt, doch die jüngste Preisentwicklung deutet auf einen baldigen Ausbruchsversuch darüber hin. Den entscheidenden Hinweis hierauf liefert nämlich die charttechnische Konstellation der letzten Wochen, die sich in einer bullischen Flagge präsentiert.

Ausbruch abwarten

Sobald die bullische Flagge mit einem Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 93,40 US-Dollar aufgelöst wird, werden weitere Gewinne zunächst an die Novemberhochs bei 95,82 US-Dollar wahrscheinlich, darüber wäre dann ein Folgeanstieg an die mittelfristig entscheiden Hürde von 102,45 US-Dollar möglich. Wer sich kurzfristig also den Bullen anschließen möchte, kann hierzu durch den Einsatz des Faktor Long Zertifikates WKN MC6ZM3 von einem konstanten Hebel von 4,0 bestens profitieren. Ein Ausbleiben des Ausbruchs könnte dagegen zu Abschlägen zurück auf 89,30 US-Dollar führen. Aber erst unterhalb des EMA 50 werden wieder Rückschläge zurück auf die Unterstützung um 83,50 US-Dollar wahrscheinlich. In diesem Fall würde sich der Ausbruch sehr wahrscheinlich verzögern.