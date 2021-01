Cartier Resources: Letzter Rücksetzer vor dem Abflug?

Die Aktie von Cartier Resources kam nach dem starken Jahresstart noch einmal zurück. Für Nachzügler ist das vielleicht eine Chance, noch vor der nächsten Ressourcenschätzung einzusteigen.

Gute Bohrergebnisse sind wir von Cartier Resources (0,31 CAD | 0,21 Euro; CA1467721082) gewohnt. Doch in den kommenden Wochen steht ein echtes Highlight an. Das Unternehmen aus Québec wird ein Updat zur Ressource für das Chimo Mine-Goldprojekt veröffentlichen. CEO Philippe Cloutier hatte es angekündigt. Somit dürften die unabhängigen Gutachter bald zu ihren Ergebnissen kommen und den Report fertigstellen. Fakt ist: Aktuell besitzt man eine Ressource von rund 1,2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier). Cloutier geht davon aus, dass man mit der kommenden Schätzung auf mindestens 1,7 Mio. Unzen, wenn nicht gar 2 Mio. Unzen Gold kommt (ausführlich hier).

Erst eine neue Schätzung, dann eine PEA?

Damit würde sich der Goldexplorer in eine neue Dimension katapultierne. Denn bei Chimo handelt es sich um eine ehemalige Mine, deren Untergrundstruktur noch bis in eine Tiefe von mehr als 800 Metern vorhanden ist und die daher zügig in Produktion gebracht werden kann. Mit 2 Mio. Unzen wird das Unternehmen sehr attraktiv für jeden, der derzeit nach Vorkommen sucht, die günstig und schnell abgebaut werden können. Die Cartier-Aktie war bereits stark ins neue Jahr gestartet. Der Einbruch beim Goldpreis am vergangenen Freitag ermöglicht jetzt aber noch Nachzüglern, auf günstigerem Niveau ein paar Stücke einzusammeln. Nach der Ressourenschätzung könnte Cartier zudem auch an einer Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für die Mine arbeiten. Aktuell notiert der Titel unter 0,30 CAD, der Börsenwert beträgt lediglich 67,7 Mio. CAD, also etwa 44 Mio. Euro.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,29 CAD | 0,20 Euro

Börsenwert: 67,7 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 214,9 Mio.

Optionen/Warrants: 16,4 Mio. / 1,3 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 233,5 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (16,4%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.