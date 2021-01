Wer auf Sicht von drei bis zwölf Monaten zumindest von einer Seitwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ausgeht könnte eine Investition Discounter oder Aktienanleihen ins Auge fassen.

Mit einer demokratischen Mehrheit im US-Senat kommen auch wieder die gigantischen Infrastrukturprojekte zurück auf die Agenda der nächsten vier Jahre. Davon sollte auch die Aktie von HeidelbergCement (DE0006047004) profitieren können: So gehen die Analysten der SG davon aus, dass sich das Plus beim Infrastrukturausbau direkt in einen höheren Gewinn pro Aktie umrechnen lässt. Ihr 12-Monats-Kursziel setzten sie Anfang Januar von 59 auf 75 Euro nach oben. Wer beim aktuellen Kurs von 68 Euro bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren möchte, positioniert sich entsprechend seiner Risikobereitschaft und Ertragserwartung mit geeigneten Zertifikaten.

HeidelbergCement im März über 64 Euro