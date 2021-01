Berlin (ots) - Der Nachrichtendienst APOTHEKE ADHOC verzeichnete 2020 das

bislang stärkste Wachstum seit seiner Gründung. Um mehr als 8,8 Millionen Visits

legte das beliebte Branchenportal für den deutschsprachigen Apotheken- und

Pharmamarkt zu und erzielte insgesamt mehr als 24,5 Millionen Visits (2019: 15,7

Mio.). Das entspricht einer Steigerung von mehr als 56 Prozent zum Jahr 2019.



Nach einem bereits kräftigen Wachstum im Jahr 2019 von circa 4,6 Millionen

Visits im Vergleich zum Jahr 2018 hat sich die dynamische Entwicklung bei

APOTHEKE ADHOC noch einmal verstärkt. In nur zwei Jahren steigerte der

Informationsanbieter seine Visits um rund 110 Prozent.





Bereits im Februar 2020 richtete das Portal ein Corona-Ressort ein underweiterte damit zur rechten Zeit das Spektrum des unabhängigen journalistischenAngebots. Im Jahresverlauf wurden in einem herausfordernden Umfeld neue Formategestartet, mit EXPERTISE.A wurde ein zweiter Podcast erfolgreich gelauncht. SeitHerbst informiert adhoc24 als Video-Tageszusammenfassung über die wichtigstenThemen des Tages, produziert im neu eingerichteten Web-Studio.Live-Übertragungen und exklusive Hintergrund- und Servicebeiträge ergänzen dasAngebot. Jetzt den Youtube-Kanal abonnieren und keine Nachrichten mehrverpassen! (https://www.youtube.com/user/ApothekeAdhoc/featured)Neben den stark steigenden Visits der Newsseite verzeichnet APOTHEKE ADHOC einerhebliches Reichweiten-Wachstum in den Social Media-Kanälen, allen voran beiInstagram, Facebook und Twitter. Mehr Fans, mehr Follower, mehr Kommentare - undauch die Zahl der Newsletter-Abonnenten legte kräftig zu, ebenso die Nutzung derVideo-Kanäle."APOTHEKE ADHOC ist die unverzichtbare Informationsplattform für dieApothekenteams und die gesamte Branche. 2021 werden wir das bestehende Angeboterneut qualitativ und quantitativ ausbauen und führen neue Service- undHintergrundformate ein", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOCund geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH. "Wir werden dieVernetzung der eigenen Angebote, darunter mit PTA IN LOVE und PTA Livevorantreiben und Kooperationen mit anderen relevanten Partnern eingehen."APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) ist der unabhängigeBranchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletterkann unter https://www.apotheke-adhoc.de/newsletter/newsletter-abonnieren/abonniert werden.Sie möchten die wachsende Reichweite von APOTHEKE ADHOC auch für Ihre Markenutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unterhttp://www.apotheke-adhoc.de/mediadaten oder per E-Mail viamailto:sales@apotheke-adhoc.de .Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderemSchwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf derdigitalen Kommunikation.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCAnnabell WagnerPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 529E-Mail: mailto:annabell.wagner@el-pato.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68717/4809913OTS: APOTHEKE ADHOC