Lomiko betrachtet die Zusage von Biden von $ 400 Milliarden für umweltfreundliche Energien als Chance für die Minenentwickler in Quebec

( Vancouver, Kanada – 12. Januar 2021) Lomiko Metals Inc. ( „ Lomiko ”) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C ) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Flockengraphit in Quebec für eine neue umweltfreundliche Wirtschaft. Lomiko beobachtet die sich abzeichnenden gesetzlichen Initiativen mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Nordamerika von chinesischen Lieferanten von Graphit und anderen Batteriematerialien für E lektrofahrzeuge zu reduzieren. Dem Bericht der US-amerikanischen Geological Society von 2020 ist zu entnehmen, dass Graphitanoden gegenwärtig zu 100 % in die Vereinigten Staaten importiert werden, da es keine inländischen Graphitminen gibt, die in der Lage sind, das in Elektrofahrzeugen eingesetzte Material zu produzieren.

Ernennung von Jennifer Granholm als Energieministerin

Die in Vancouver, B.C., geborene Jennifer Granholm wurde von Joe Biden mit der Leitung des US-Energieministeriums (Department of Energy, DOE) beauftragt. Das DOE ist für die Entwicklung und Implementierung umweltfreundlicher Technologien verantwortlich, mit denen die Ziele von Biden zur Reduzierung fossiler Brennstoffe erreicht werden sollen. Jennifer Granholm setzt sich leidenschaftlich für die Entkarbonisierung der Wirtschaft ein. In Verbindung mit einem umfassenden Haushaltsplan für die Wirtschaft gibt es deutliche Hinweise darauf, dass der Übergang zu umweltfreundlicher Energie auf der Tagesordnung steht.

Biden hat das Ziel, bis 2050 null Netto-Emissionen zu erreichen; dieses Ziel, das auch die kanadische Bundesregierung unter Trudeau verfolgt, baut auf dem Lieferstrategie-Übereinkommen zwischen Kanada und den USA auf. Biden wird von der kanadischen Regierung in Angelegenheiten des Bergbaus und der umweltfreundlichen Energie geschätzt. Im Januar 2020 gaben Kanada und die USA den Abschluss des Joint Action Plan on Critical Minerals Collaboration (Gemeinsamer Aktionsplan für die Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien) zwischen Kanada und den USA bekannt; mit diesem Plan werden die gemeinsamen Interessen bei der Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien weiterverfolgt, die für wichtige Fertigungsbereiche benötigt werden, unter anderem Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und umweltfreundliche Technologien.