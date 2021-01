DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Personalie MediClin AG: Der Vorstand der MEDICLIN wird erweitert - Dr. York Dhein beginnt seine Tätigkeit am 1. April 2021 12.01.2021 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der MEDICLIN wird erweitert - Dr. York Dhein beginnt seine Tätigkeit am 1. April 2021

Der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft hat in seiner Sitzung am 11. Januar 2021 Dr. med. York Dhein zum weiteren Vorstand der MEDICLIN AG bestellt.

Der 54-Jährige ist Facharzt für Innere Medizin und hat nach seiner Kliniktätigkeit mehrere Jahre bei einer großen Betriebskrankenkasse gearbeitet, zuletzt als Bereichsleiter für das Versorgungs- und Vertragsmanagement. Es folgten fünf Jahre als Berater im Health Care Bereich einer internationalen Unternehmensberatung. Seit 2013 ist er Vorstand und später Vorstandsvorsitzender der Johannesbad Holding SE & Co. KG, eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit klarem Profil als Gesundheitsdienstleister und dem Schwerpunkt Rehabilitation.

Dr. York Dhein setzt sich persönlich seit Jahren für eine stärkere Position der Rehabilitation im Gesundheitswesen ein. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Branchennetzwerk und engagiert sich unter anderem im Vorstand des VPKA (Verband der Privatkrankenanstalten) Bayern.

Der Vorstand begrüßt die Verstärkung in der Führungsspitze der MEDICLIN. Die Anforderungen an das Gesundheitswesen werden in Zukunft deutlich zunehmen, und damit auch die Herausforderungen im größten Segment der MEDICLIN, der Rehabilitation.

Über die MEDICLIN AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)

MEDICLIN verfügt über rund 8.500 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

