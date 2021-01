Der zwischen August 2018 und November 2020 etablierte Abwärtstrend wurde mit einem dynamischen Kursanstieg über 90,00 Euro gegen Ende letzten Jahres beendet und führte sogleich an die markante und mittelfristig entscheidende Hürde von 103,40 Euro aufwärts. Seit Dezember konsolidiert das Papier von Sixt darunter seinen vorherigen Anstieg aus und sammelt offenbar Kräfte für einen baldigen Ausbruchsversuch darüber. Sollte dieser gelingen, werden unter technischen Gesichtspunkten weitere Kursgewinne auf mittelfristiger Basis in der Sixt-Aktie ermöglicht.

Konsolidierung auf hohem Niveau

Auch wenn Bullen ihre Ambitionen mit dem langen Schatten der aktuellen Wochenkerze vorausschicken, sollte erst ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 103,50 Euro abgewartet werden. Nur in einem derartigen Szenario wären weitere Kursgewinne an 111,00 Euro und darüber an die Jahreshochs aus 2018 bei 119,70 Euro ermöglicht. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE0HGK zurückgegriffen werden. Ein Verbleib in der Konsolidierungsspanne wäre zunächst als neutral einzustufen, allerdings sollten Investoren bei Rücksetzern unter 92,80 Euro aufpassen. In diesem Szenario wären nämlich Abschläge auf rund 90,00 Euro nahezu vorprogrammiert.