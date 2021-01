Ares Strategic Mining Inc. beginnt mit der Planung des 2. Minenstandortes

Vancouver, B.C. 11. Januar 2021 – Ares Strategic Mining Ltd. (“Ares” oder das “Unternehmen”) (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der vorläufigen Planung für seinen zweiten geplanten Minenstandort auf seinem konsolidierten Flussspat-Claims-Gebiet Spor Mountain begonnen hat.

Das Unternehmen hat das historische Minengebiet Bell Hill als den geeignetsten Standort für einen fortgeschrittenen Minenbetrieb identifiziert, der voraussichtlich zeitgleich mit der Lost Sheep Mine betrieben werden soll. Das Minengebiet Bell Hill weist mehrere vom USGS identifizierte, nicht abgebaute Flussspatröhren auf, die an der Oberfläche liegen und anscheinend eine Kontinuität von Flussspat aufweisen, die sich bis in die Tiefe erstreckt. Im ersten Quartal 2021 werden Explorationsbohrungen beginnen, die einen aktualisierten Minenplan liefern und den erweiterten Betrieb skizzieren werden. Probenahmen auf den Bell Hill Claims haben hochgradigen Flussspat nachgewiesen, was die Einheitlichkeit des hochgradigen Flussspatvorkommens im gesamten Spor Mountain-Gebiet weiter unterstreicht.

Die Einstufung von Flussspat als kritisches Mineral in den Vereinigten Staaten führt zu einer schnelleren Genehmigungsphase, wodurch der Bergbaubetrieb schneller beginnen kann als bei herkömmlichen Mineralien.

James Walker, President und CEO des Unternehmens, sagte: “Wir haben das große Glück, innerhalb unserer Claims so viele Standorte zu haben, die das Potenzial für weitere Bergbauarbeiten bieten. Die Bell Hill-Claims weisen mehrere eng beieinander liegende Flussspatrohre auf, die eine umfangreiche Quelle für die Verarbeitung bieten. Nach der Aufnahme des Betriebs auf den Bell Hill-Claims wird das Unternehmen versuchen, seine Verarbeitungs- und Raffinierungskapazitäten zu erhöhen, um einen größeren Ausstoß an Flussspat-Endprodukten zu erzielen.”

Zusammenfassung der Landposition von Ares Mining, der vulkanischen Brekzienröhren und der priorisierten Ziele. Bell Hill befindet sich im südlichsten Teil.

Das Bergbaugebiet Bell Hill ist das logische nächste Gebiet, das im Flussspatgebiet Spor Mountain erschlossen werden soll. Die alten Minenbetriebe befinden sich an der südlichsten Spitze des Gebirges, auf der niedrigsten Erhebung und im günstigsten topografischen Relief. Die ehemaligen, ehemals produzierenden Minen und Schürfstellen sind immer noch über ein Netz von gut gewarteten Straßen zugänglich, die nur minimale oder gar keine Arbeiten für Explorations- und Abgrenzungszwecke erfordern werden.