F.A.Z. und SZ gründen gemeinsamen Werbevermarkter REPUBLIC

Das Joint Venture, an dem F.A.Z. und SZ jeweils 50 Prozent halten, soll am 1.April 2021 operativ starten. Geleitet wird das neue Unternehmen von zweiGeschäftsführern: Jürgen Maukner, derzeit Gesamtanzeigenleiter der SZ undGeschäftsführer der SZ Media GmbH, und Ingo Müller, derzeit GesamtleiterWerbemärkte & Media Solutions der F.A.Z. Unternehmenssitz ist Berlin, mitweiteren Standorten in Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg sowie einemNetzwerk internationaler Vermarktungspartner. REPUBLIC wird mit etwa 80Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zum überwiegenden Teil aus denbisherigen Vermarktungseinheiten der Gesellschafter rekrutieren, an den Startgehen.Mit der Gründung von REPUBLIC reagieren F.A.Z. und SZ auf den sich veränderndenWerbemarkt, der zunehmend durch Zusammenschlüsse, intensivierteVermarktungskooperationen und dem Wunsch der Kunden nach übergreifendenKommunikationslösungen geprägt ist. 2020 hatte das Bundeskartellamt - auch mitSicht auf Vorteile für die Kunden - bereits grünes Licht für das Joint Ventureund die gemeinsame Werbevermarktung gegeben.Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter AllgemeinenZeitung GmbH: "Mit REPUBLIC etablieren die beiden Häuser eine leistungsstarkeOrganisation für den Werbemarkt, die alle bestehenden, aber auch neueKommunikationsangebote der Werbevermarktung beider Häuser klug bündelt und auseiner Hand anbietet. Damit bieten wir eine in Deutschland hervorragendetagesaktuelle Reichweite und Kommunikationskraft in Qualitätszielgruppen an undsichern die Relevanz der starken Marken Süddeutsche Zeitung und F.A.Z. im