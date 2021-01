RBC belässt ING GROEP N.V. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ING von 9,50 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts des Geschäftsmix der Niederländer werde es etwas dauern, bis sich positivere Aussichten in den Zahlen niederschlagen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel passte sie an ein geringeres Kreditwachstum an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 13:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 13:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.