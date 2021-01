BERLIN (dpa-AFX) - Fast zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) finden einer Umfrage zufolge Landwirte vor allem dann modern, wenn sie auf das Tierwohl achten. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Civey hervor, die das Forum Moderne Landwirtschaft (FML) in Auftrag gegeben hat.

56 Prozent gaben an, dass sie mit einem modernen Landwirt in erster Linie das nachhaltige Bewirtschaften von Böden verbinden. Den Einsatz innovativer Technologien halten dagegen nur 38 Prozent für einen Ausweis von Modernität. Abgefragt wurde in der repräsentativen Online-Umfrage mit 2500 Teilnehmern die Haltung zur modernen Landwirtschaft und zu deren Zukunft.