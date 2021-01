NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten dürfte es an den US-Aktienmärkten am Dienstag zur Eröffnung moderat bergauf gehen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,15 Prozent höher bei 31 055 Punkten.

Unter den Anlegern überwiege derzeit der Optimismus, dass der designierte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vorstellen wird und dass die US-Notenbank Fed noch weit von einer strafferen Geldpolitik entfernt ist, erklärte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda.