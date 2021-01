dogado schließt sich mit HEROLD zusammen und wird damit ein führender Website-Anbieter für KMU in Österreich (FOTO)

Dortmund (ots) - Durch einen Zusammenschluss von dogado group und HEROLD - beide

Unternehmen sind mehrheitlich Teil der EDSA-Gruppe - entsteht der Anbieter mit

dem umfassendsten Angebot von Website- und Online-Marketing-Leistungen für

kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") in Österreich. Die dogado group, ein

miteigentümer-geführtes Digital-Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland und

Österreich, übernimmt dabei alle Anteile am österreichischen

Traditionsunternehmen HEROLD. Das Closing wird für Februar erwartet.



Durch die Zusammenführung von Herold und dogado group entsteht ein Player mit

einzigartiger strategischer Position im digitalen Markt: Beide Unternehmen sind

darauf spezialisiert, kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Website- und

Online-Marketing-Produkten zum Geschäftserfolg zu verhelfen. Die Ansätze von

HEROLD und dogado group ergänzen sich dabei ideal.





"HEROLD und die dogado group - das ist ein perfektes Match", erklärt DanielHagemeier, CEO und Miteigentümer der dogado group und erläutert: "Gemeinsamwerden wir in Deutschland und Österreich aus einer einzigartigen Position herausüber 300.000 Kunden bedienen. Wir sind eines der ersten Unternehmen, dasWebsites und Online-Marketing-Dienste sowohl als Self-Service als auch alsManaged Service anbietet." dogado bedient heute über 260.000 Kunden mitWebhosting, Domains und Cloud-Lösungen, davon zahlreiche in Österreich unter derMarke easyname. HEROLD betreut in Österreich über 45.000 kleine undmittelständische Unternehmen mit Website-Services. Dazu zählen vollständigbetreute Websites sowie Marketing-Leistungen wie Suchmaschinen-Optimierung (SEO)und digitale Werbekampagnen (SEA). Das Traditionsunternehmen ist als führenderDienstleister für Suchmaschinen-Marketing ausgezeichnet: Als eines von insgesamtetwa zehn österreichischen Unternehmen trägt HEROLD den Titel "Google LeadingAgency", der vom Suchmaschinen-Marktführer selbst vergeben wird.HEROLD ist in Österreich allseits bekannt und genießt das Vertrauen zahlreicherKMU. "Auf diesem Vertrauen möchten wir aufbauen und das digitaleProduktportfolio ausbauen, um unsere Kunden online noch erfolgreicher zumachen", so Hagemeier."Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden an der Seite der dogado group nochumfassender bedienen zu können", kommentierte Alberto Sanz de Lama, CEO desHEROLD, den Zusammenschluss. Sanz de Lama und COO Alexander Soukup werden in derGeschäftsführung zukünftig Verstärkung durch John Goddard erhalten. Goddard war