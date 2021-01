DZ BANK Capital Funding Trust I: Ad Hoc Information

Erwartete Rückzahlung der von dem DZ BANK Capital Funding Trust I, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, begebenen 300.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile am 11. Mai 2021

ISIN: DE0009078337

Common Code: 17790218

WKN: 907833

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main hat dem DZ BANK Capital Funding Trust I heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, (i) die Kündigung der von der DZ BANK Capital Funding LLC I im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von dem Property Trustee für den DZ BANK Capital Funding Trust I gehaltenen Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile mit Wirkung zum 11. Mai 2021 zu veranlassen und (ii) ihrerseits die von ihr im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von der DZ BANK Capital Funding LLC I gehaltenen Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zum 11. Mai 2021 zu kündigen.

Die beabsichtigte Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile würde dazu führen, dass - vorbehaltlich des Erhalts des vollen Rückzahlungsbetrags der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile durch den Property Trustee - die von dem DZ BANK Capital Funding Trust I begebenen 300.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile mit einem Gesamt-Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 300.000.000 am 11. Mai 2021 zu ihrem Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 1.000 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen zurückgezahlt werden.

Die Kündigungsmitteilungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

DZ BANK Capital Funding Trust I

c/o DZ BANK, New York Branch

100 Park Avenue, Floor 13

New York, New York 10017

Vereinigte Staaten von Amerika

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Markus Stachel

Group Head Investor Relations

Tel.: +49 (0)69 7447 9841

E-mail: Markus.Stachel@dzbank.de

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

60265 Frankfurt am Main

Bundesrepublik Deutschland

