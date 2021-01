DZ BANK Capital Funding Trust III: Ad Hoc Information

Erwartete Rückzahlung der von dem DZ BANK Capital Funding Trust III, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, begebenen 350.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile am 8. März 2021

ISIN: DE000A0DZTE1

Common Code: 021483095

WKN: A0DZTE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main hat dem DZ BANK Capital Funding Trust III heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, (i) die Kündigung der von der DZ BANK Capital Funding LLC III im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von dem Property Trustee für den DZ BANK Capital Funding Trust III gehaltenen Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile mit Wirkung zum 8. März 2021 zu veranlassen und (ii) ihrerseits die von ihr im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von der DZ BANK Capital Funding LLC III gehaltenen Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zum 8. März 2021 zu kündigen.

Die beabsichtigte Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile würde dazu führen, dass - vorbehaltlich des Erhalts des vollen Rückzahlungsbetrags der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile durch den Property Trustee - die von dem DZ BANK Capital Funding Trust III begebenen 350.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile mit einem Gesamt-Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 350.000.000 am 8. März 2021 zu ihrem Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 1.000 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen zurückgezahlt werden.

Die Kündigungsmitteilungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

DZ BANK Capital Funding Trust III

c/o DZ BANK, New York Branch

100 Park Avenue, Floor 13

New York, New York 10017

Vereinigte Staaten von Amerika

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Markus Stachel

Group Head Investor Relations

Tel.: +49 (0)69 7447 9841

E-mail: Markus.Stachel@dzbank.de

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

60265 Frankfurt am Main

Bundesrepublik Deutschland

Sprache: Deutsch Unternehmen: DZ BANK Capital Funding Trust III 100 Park Avenue, Floor 13 10017 New York Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: 069-7447-1005 Fax: 069-7447-2826 E-Mail: info@dzbank.de Internet: www.dzbank.de ISIN: DE000A0DZTE1 WKN: A0DZTE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

