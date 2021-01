1MORE erhält 3 CES Innovation Awards für seine erweiterte Produktreihe der True-Wireless-Kopfhörer

Die diesjährigen CES Innovation Awards stellen die 12. Auszeichnung dieser Art für 1MORE in den letzten 4 Jahren dar und folgen auf die Einführung von 3 neuen True-Wireless-Produkten, darunter 1MOREs „AirPod-Killer" der ComfoBuds-Serie

SAN DIEGO, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- 1MORE, ein weltweit vertretenes Premium-Audiounternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es drei 2021 CES Innovation Honoree Awards erhalten hat und damit 12 solcher Auszeichnungen in den letzten vier Jahren. Damit ist 1MORE die Kopfhörermarke, die in dieser Zeit am häufigsten von der CTA ausgezeichnet wurde. Die diesjährigen Preisträger sind die 1MORE In-Ear-Kopfhörer ComfoBuds Pro (129 $), ColorBuds (99 $) und ColorBuds Pro (A.K.A., ANC True Wireless Pro 149 $). Zusammen mit den preisgekrönten Kopfhörern wurden die ComfoBuds (59 $) und die Kombination aus Smartwatch und True-Wireless-Kopfhörer, der SoundDuo (199 $), angekündigt. Die neue Kollektion von True-Wireless-Kopfhörern und Smartwatch wird im Laufe des ersten Quartals erhältlich sein. Die ComfoBuds und ColorBuds sind ab sofort bei Amazon und direkt auf der 1MORE- Website erhältlich, die ComfoBuds werden mit einem speziellen Einführungsrabatt von 10 $ für eine begrenzte Zeit angeboten.