Ungebrochener Wachstumstrend führt zu erneuter Anhebung der Prognose - Bewertung nimmt jedoch zu viel Positives vorweg



Dank der weiterhin äußerst robusten Entwicklung in der Bauwirtschaft sowie der ungebrochenen Nachfrage nach ökologischen Baumaterialien hat STEICO gestern Abend nachbörslich wiederholt die Umsatzprognose für das Jahr 2020 angehoben, während die Erwartungen der EBIT-Marge unverändert blieben. Zudem äußerte sich das Management angesichts des erfreulichen Auftragseingangs und des begünstigenden Marktumfelds (u.a. European Green Deal, Nachhaltigkeitstrend, CO2-Besteuerung auf fossile Energieträger seit 01/21) optimistisch hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im angebrochenen Geschäftsjahr.



Vor dem Hintergrund der starken Nachfrageentwicklung insbesondere nach Holzfaser- Dämmstoffen wie auch Konstruktionsprodukten (u.a. Furnierschichtholz) erhöhte das Management nun die Jahresziele auf eine Umsatzspanne von 307 bis 308 Mio. Euro (zuvor: 295 bis 300 Mio. Euro), was einem Wachstum von knapp 9,5% entspricht. Insbesondere in den europäischen Kernmärkten (u.a. Deutschland, Österreich und Schweiz) sollten die vergleichsweise milden Corona-Einschränkungen der Baustellentätigkeit und intakte Wachstumstrends in der ökologischen Nische zu starkem Wachstum sowie Nachholeffekten geführt haben, sodass die Umsätze in herausfordernden Märkten (u.a. Großbritannien) u.E. überkompensiert werden konnten.

Angesichts der genannten Treiber sowie der bereits hohen Kapazitätsauslastung (mehrwöchige Lieferzeit) hatten wir für das Jahresschlussquartal schon eine dynamische Entwicklung antizipiert, sodass unsere vorherige Erlösprognose bereits am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite lag. Wir haben unsere Schätzung für das Jahr 2020 nun entsprechend auf das neue Umsatzniveau angehoben und die Margenerwartung beibehalten (MONe EBIT-Marge: 11,3%). Die Prognosen für die kommenden Jahre haben wir angesichts der gegebenen Visibilität unverändert gelassen, da diese die positiven Wachstumsaussichten sowie die weiterhin starke Entwicklung des Marktumfelds u.E. bislang ausreichend reflektieren.

