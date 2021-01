FTI Consulting führt Intapp Conflicts weltweit ein, um die Prozesse für die Annahme von Neugeschäften zu optimieren und die Rentabilität zu steigern

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - FTI Consulting, ein branchenführendes,

weltweit tätiges Unternehmensberatungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung

von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar, hat Intapp Conflicts eingeführt, um die

Bereitstellung seiner umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Change

Management, Risikominderung und Streitbeilegung zu optimieren.



Als FTI Consulting die Entscheidung traf, auf Intapp Conflicts zu migrieren,

erkannte das Unternehmen die Chance, seine Prozesse für die Annahme von

Neugeschäften und die Klärung von Konflikten zu verbessern, indem es eine Lösung

implementierte, die Verzögerungen bei der Klärung von Neugeschäften reduzieren,

die Praxis bei der schnelleren Aufnahme neuer Kunden und Projekte unterstützen

und letztlich die Rentabilität erhöhen konnte. Das Unternehmen entschied sich

für Intapp Conflicts, weil es einen zuvor stark manuell geprägten Prozess mit

zahlreichen unterschiedlichen Systemen und sich wiederholenden Dateneingaben

vereinheitlichen und automatisieren konnte.





Das Unternehmen hat Intapp Conflicts im letzten Quartal erfolgreich eingeführtund die Software über drei Systeme hinweg integriert, um die Komplexität zureduzieren und den End-to-End-Geschäftsannahmeprozess des Unternehmens zurationalisieren. Jetzt werden Konfliktanfragen in einem System zentralisiert,und das Team kann in wenigen Minuten erledigen, was vorher Stunden dauerte, wasin den meisten Fällen zu einer Reduzierung der Konfliktbearbeitungszeit um 75 %führt. Darüber hinaus löste das Intapp-Implementierungsservice-Team einkritisches Workflow-Problem, indem es einen Prozess für das Ablaufen vonAnfragen entwickelte, der automatische Benachrichtigungen undSalesforce-Systemaktualisierungen beinhaltet, um die rechtzeitige Verwaltungausstehender Anfragen sicherzustellen und Rückstände zu vermeiden."Intapp Conflicts hat für die Firma eine große Veränderung bewirkt", sagt GlendaCuadra, Senior Director of Conflicts bei FTI Consulting. "Wir haben denVerwaltungsaufwand für unser Konfliktteam erheblich reduziert und gleichzeitigden gesamten Prozess der Annahme neuer Geschäfte effizienter gestaltet. Wir sindnicht nur in der Lage, Anfragen schneller zu bearbeiten und neue Kundeneinzubinden, sondern wir können unsere Mitarbeiter auch in die Lage versetzen,schneller mit der Erbringung von Kundenservices zu beginnen, was sich sowohl aufdie Kundenzufriedenheit als auch auf den Umsatz auswirkt. Es ist eineWin-Win-Win-Situation.""Wir freuen uns über den Erfolg von FTI Consulting mit unseren Lösungen, zuerstmit Intapp Walls und jetzt mit Intapp Conflicts", sagt Nigel Riley, General