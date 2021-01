JPMORGAN belässt VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" belassen. Alles in allem dürften die Unternehmen aus dem europäischen Sektor der Kapitalgüterhersteller die Erwartungen an das vierte Quartals erfüllen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn zum Jahresende 2020 hin hätten sich die Konjunkturdaten aus der Industrie als robust erwiesen. Die Aspekte "grüne Investitionen" und Kapitalausgaben im Zuge der erwarteten wirtschaftlichen Erholung stützten die Annahmen für den Sektor. Beim dänischen Hersteller von Windkraftanlagen liege der Fokus auf dem Ausblick./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.