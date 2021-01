Hurricane Electric expandiert weltweit mit Digital Realty, um Kunden bei der Überwindung von Data-Gravity-Barrieren mit PlatformDIGITAL zu helfen

Hurricane Electric hat Points of Presence (PoPs) in den Anlagen von Digital Realty in weltweiten Schlüsselmetropolen eingerichtet: Amsterdam, Ashburn, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Miami, New York und Zagreb (Kroatien). Dem Bericht Data Gravity Index DGx von Digital Realty zufolge, der die Intensität und Gravitationskraft des Wachstums von Unternehmensdaten aufdeckt, wird sich die Intensität der Data Gravity in den analysierten Metropolen bis 2024 voraussichtlich alljährlich mehr als verdoppeln. Die neun neuen Städte gehören zu einer Gruppe von 53 Metropolen, die weltweit den stärksten Anstieg der Data-Gravity-Intensität verzeichnen.

Im Zuge der weiteren Beschleunigung des Datenwachstums benötigen Unternehmen eine eher datenzentriert ausgelegte IT-Infrastruktur, die Netzwerke und Clouds näher an die Unternehmensdaten heranbringt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Digital Realty wird Hurricane Electric Network Hubs auf PlatformDIGITAL in jeder Connected-Campus-Umgebung einsetzen und so Zentren für den Datenaustausch schaffen, um das digitale Geschäft zu skalieren. Durch den Ausbau der Konnektivität in diesen Metropolen profitieren die Kunden von der Konsistenz der PlatformDIGITAL, da sie die Kontrolle, Konnektivität und Optimierung ermöglicht, die zur Überwindung von Data-Gravity-Barrieren erforderlich sind.

Hurricane Electric wird im Rahmen der Partnerschaft den globalen Kunden von Digital Realty mithilfe des netzwerkreichen Rechenzentrumsportfolios von Digital Realty einen Hochgeschwindigkeits-IP-Transit über das umfassende IPv6- und IPv4-Netzwerk von Hurricane Electric durch 1/10/100GE (Gigabit Ethernet) Ports ermöglichen. Dadurch werden sowohl neue als auch bestehende Kunden von reduzierten Latenzzeiten, einem besseren Datenfluss und höherer Effizienz profitieren. Darüber hinaus sorgen die neuen PoPs bei den Kunden von Digital Realty für Verbesserungen im Bereich Fehlertoleranz, Lastausgleich und Engpassmanagement bei der Bereitstellung von IP-Konnektivitätsdiensten der nächsten Generation.