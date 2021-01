Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO Sanofi will nach Börsengang Minderheitsanteil an Euroapi behalten Der Pharmakonzern Sanofi treibt seinen Konzernumbau weiter voran. Unter dem Namen Euroapi bringen die Franzosen ihren neu geschmiedeten Spezialisten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) für einen etwaigen Börsengang in Stellung. Sanofi will …