BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Logistik-Investmentmarkt-Zahlen für das 4. Quartal 2020 / Logistik-Investments mit starker Bilanz Frankfurt/Main (ots) - Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 7,9 Mrd. EUR wurde das Vorjahresergebnis um 5,5 % und der langjährige Durchschnitt sogar um 56 % übertroffen, sodass aktuell gar das zweitbeste je registrierte Ergebnis zu Buche steht. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Was bereits zu Beginn der Corona-Krise vielfach verlautbart wurde, hat sich bis zum Ende des Jahres 2020 weitestgehend bestätigt: Der Logistik-Investmentmarkt zeigt sich im Vergleich zu vielen anderen Assetklassen ausgesprochen krisenresistent und kann in diesem Kontext sogar als eine Art Gewinner bezeichnet werden. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 7,9 Mrd. EUR wurde das Vorjahresergebnis um 5,5 % und der langjährige Durchschnitt sogar um 56 % übertroffen. Unterm Strich steht damit das zweitbeste je registrierte Ergebnis zu Buche, welches sich nur dem Rekord aus 2017 geschlagen geben muss, da damals eine Reihe von größeren Portfoliotransaktionen das Resultat in die Höhe schraubte", sagt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. Im Gegensatz hierzu fußt der Löwenanteil aktuell auf Einzeltransaktionen, auf die mehr als 5 Mrd. EUR des Umsatzes entfallen und gleichzeitig einen neuen Rekord aufstellen. Zurückzuführen ist die insgesamt sehr starke Bilanz darauf, dass es zwar auch in der Logistikbranche partiell zu konjunkturell bedingten Nachfrageeinbußen gekommen ist, diese sich aber sektoral, bspw. auf die Automobilindustrie beschränken. Bereiche wie die Lebensmittellogistik oder aber auch insbesondere der E-Commerce konnten ihre Bedeutung hingegen sogar deutlich steigern. Für viele Anleger ist es im Laufe des Jahres auch aus Mangel an renditestarken Alternativen daher noch attraktiver geworden, in Logistikimmobilien zu investieren.



Berlin ragt heraus



Mit einem Transaktionsvolumen von 2,6 Mrd. EUR liegt das Ergebnis der großen Ballungsräume gut 39 % über dem des Vorjahres. Maßgeblich hierzu beigetragen hat Berlin, das durch eine ganze Reihe von



Großtransaktionen das Vorjahresergebnis verdreifacht und somit die Marke von 1 Mrd. EUR knackt - ein neuer Rekord. Der Blick auf die übrigen Standorte zeigt ein durchwachsenes Bild: Während Hamburg (384 Mio. EUR) ebenfalls eine neue Bestmarke generiert und München (440 Mio. EUR; -1 %), Stuttgart (165 Mio. EUR; +36 %) sowie Köln (112 Mio. EUR; +4 %) starke Ergebnisse einfahren, müssen Frankfurt (344 Mio. EUR; -26 %), Düsseldorf (41 Mio. EUR; -71 %) und Leipzig (65 Mio. EUR; -53 %) hingegen Federn lassen.