BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ist angesichts der neuen wohl hochansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien offen für eine weitere Verlängerung und Verschärfung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland. "Wenn es notwendig ist, weil die Gesundheit auch einfach vorgeht, und weil eine lang andauernde Pandemie teurer ist als eine kurze Pandemie, bin ich sehr dafür, dass man dann, wenn es denn tatsächlich noch schlagender wird, die Maßnahmen auch nochmal anschärft", sagte der CDU-Politiker am Dienstag vor Online-Beratungen der Unionsfraktion im Bundestag. "Ob das acht, zehn, zwölf Wochen dauert, das kann niemand sagen."

In der ersten Fraktionssitzung nach der Weihnachtspause wollten Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) nach Angaben von Brinkhaus Lageberichte abgeben. Es wurde erwartet, dass sich auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert.