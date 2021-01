Novamont erwirbt BioBag und stärkt Führungsposition und weltweite Präsenz

Novara, Italien und Askim, Norwegen (ots/PRNewswire) - Der Zusammenschluss

schafft die am stärksten vertikal integrierte Gruppe in der

Biokunststoffindustrie und ermöglicht der italienischen B-Corp eine weitere

Expansion nach Nord-/Osteuropa, Nordamerika und Australien



Das italienische Unternehmen Novamont, ein weltweit führendes Unternehmen in der

Entwicklung und Produktion von Biochemikalien und kompostierbaren

Biokunststoffen, gab heute die Übernahme der BioBag Group bekannt, einem in

Norwegen ansässigen führenden Anbieter von umweltfreundlichen Lösungen für die

Abfallsammlung und Verpackung.







Vertrieb in Regionen profitieren, in denen der Novamont weniger präsent ist.

Gemeinsam können die beiden Unternehmen dem Markt ein kompletteres Lösungspaket

anbieten und langfristige Allianzen mit wichtigen Interessengruppen wie großen

Einzelhändlern und Gemeinden bilden. Der Ausbau von weiteren Demonstratoren

(innovativen Projekten, die die getrennte Sammlung von organischen Abfällen und

Kompostierungssysteme verbessern) insbesondere in Nordamerika, den

skandinavischen Ländern, Osteuropa und Australien ist geplant.



Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt nach vorn in einer kollaborativen

Entwicklung, die vor 25 Jahren begann. Die ursprüngliche Vision von Novamont in

den 1990er Jahren war der Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette für

Biokunststoffe und Biochemikalien in Verbindung mit der Einführung und

Verbesserung der getrennten Sammlung von organischen Abfällen. Dies wurde zu

einem bedeutenden Ausgangspunkt für das, was heute als zirkuläre Bioökonomie

bezeichnet wird, zu der sowohl Novamont als auch BioBag einen wichtigen Beitrag

geleistet haben.



Aus drei Gründen ist diese Übernahme besonders sinnvoll:



1. Eine starke Kompatibilität der Firmenkulturen, die sich über zwei Jahrzehnte

der Partnerschaft entwickelt hat und zu einer harmonischen Vision und

gemeinsamen Werten und zur Integration der Teams um gemeinsame Projekte

geführt hat, die darauf abzielen, ein kreislauforientiertes

Bioökonomie-Modell mit Konzentration auf die Bodengesundheit und die

Regeneration lokaler Gebiete zu schaffen.

2. Eine sich in hohem Maße ergänzende Wertschöpfungskette: a. Novamont

konzentriert sich hauptsächlich auf den Upstream-Bereich und hat die

Mater-Bi-Lieferkette entwickelt, die landwirtschaftliche Rohstoffe,

Biomonomere, Biokunststoffe und umweltfreundliche Formulierungen umfasst. Das

Unternehmen hat seine Materialien durch Anwendungen auf den Markt gebracht, Seite 2 ► Seite 1 von 3



