Münster (ots) - Was erwartet den Schweinehalter in 2021? Wie sind die aktuellen

Entwicklungen beim "Schweinestau" und der Afrikanischen Schweinepest (ASP)?

Welche Chancen bietet der Einstieg bei bestimmten Tierwohllabeln? Diese und

viele weitere Fragen stehen an den Pigdays im Fokus. Bei der neuen

Live-Seminarreihe, zu der die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/)

gemeinsam mit Topigs Norsvin einlädt, erläutern Experten die aktuelle Lage in

der Schweinebranche und zeigen, welche Herausforderungen 2021 auf Tierhalter

zukommen und mit welchen Lösungen sie ihren Betrieb zukunftssicher aufstellen.



An vier aufeinander folgenden Themenabenden erwarten interessierte Zuschauer vor

den heimischen Bildschirmen spannende Themenschwerpunkte. Start der

Webinar-Reihe ist am Dienstag, 19. Januar 2021, um 19 Uhr: Dann nehmen Experten

aus der gesamten Vermarktungskette - von der Produktion bis zur Schlachtung -

die herausfordernde Situation der Schweinemärkte durch die Corona-Pandemie, die

Afrikanische Schweinepest (ASP) und die Nutztier-Haltungsverordnung in den

Blick.







staatlichen Tierwohllabels und die Chancen der Jungsauen-Remontierung in

Krisenzeiten bilden weitere Schwerpunkte der Pigdays.



Die Termine der Pigdays auf einen Blick:



- 19. Januar 2021, 19 Uhr: Pigday Schweinemarkt

- 26. Januar 2021, 19 Uhr: Pigday Tierwohl

- 2. Februar 2021, 19 Uhr: Pigday Nachhaltigkeit

- 9. Februar 2021, 19 Uhr: Pigday Genetik



Detaillierte Informationen zu den Terminen, Themen und Referenten der

Online-Seminare finden interessierte Teilnehmer unter agrav.is/pigdays

(https://www.agravis.de/de/tierhaltung/fuettern/schweine/pigdays.html) . Die

Anmeldung zum jeweiligen Live-Seminar, das über GoToWebinar stattfindet, erfolgt

über einen Link auf der Webseite. Als technische Voraussetzung ist lediglich

eine gute Internetverbindung notwendig. Die Teilnahme ist kostenfrei.



https://www.agrav.is/pigdays

(https://www.agravis.de/de/tierhaltung/fuettern/schweine/pigdays.html)



