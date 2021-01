München/Zürich (ots) -



- Robert Hienz, aktueller COO, wird ab 15. Januar 2021 CEO von The Mobility

House, dem führenden Technologieunternehmen für Lade- und Energielösungen.

- Hienz will das Unternehmen deutlicher innerhalb der Geschäftsbereiche

Ladelösungen und Technologie aufstellen und weiter voranbringen.

- Gründer Thomas Raffeiner bleibt in seiner Rolle als Delegierter des

Verwaltungsrats Teil der Geschäftsleitung.



In enger Abstimmung mit Gründer und CEO Thomas Raffeiner hat der Verwaltungsrat

von The Mobility House den erfahrenen Manager und gegenwärtigen COO, Robert

Hienz, zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Hienz wird ab 15. Januar 2021

als CEO und Vorsitzender des Management-Teams die Geschäfte von The Mobility

House leiten. Seiner Vision der Kopplung von Energie- und Automobilwirtschaft

folgend fokussiert sich Gründer Thomas Raffeiner als Vordenker von nun an noch

stärker auf die strategische Entwicklungsrichtung des Unternehmens. Darüber

hinaus kommt er seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats nach und

bleibt damit, gemäß dem Schweizer Obligationenrecht, sowohl Mitglied des

Verwaltungsrats als auch der Geschäftsleitung.







vor elf Jahren The Mobility House gegründet. Gemeinsam mit einem einzigartigen

Team haben wir trotz vieler Hürden The Mobility House zu dem internationalen

Pionier der Elektromobilität gemacht. Mit viel Freude übergebe ich die Leitung

an Robert Hienz. Er ist der perfekte Mann, um The Mobility House als CEO in neue

Dimensionen zu führ en", bekräftigt Thomas Raffeiner.



" Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das Thomas Raffeiner und der

Verwaltungsrat in mich setzen. Mit The Mobility House und dem Spitzenteam den

gigantischen und mit Abstand spannendsten Markt zu erobern, ist für mich als CEO

großarti g", betont Robert Hienz. Vor seiner Tätigkeit bei The Mobility House

war Hienz viele Jahre in diversen Executive-Funktionen in der deutschen und

europäischen Energiewirtschaft tätig, zuletzt als CEO der

Deutschland GmbH. Im Juni 2019 kam Robert Hienz zu The Mobility House, wo er

seitdem als COO die Strukturen und den Erfolg des Unternehmens entscheidend

mitbestimmt und dessen Ausrichtung bereits weiter geschärft hat.



Diese Aktivitäten will Hienz in seiner neuen Funktion nun konsequent weiter

vorantreiben und die zwei etablierten Geschäftsbereiche noch stärker auf die

jeweiligen Märkte und Kunden einstellen. Das betrifft zum einen die Rolle von

The Mobility House als Lösungsanbieter rund um das Ökosystem "Laden von

Elektrofahrzeugen". Diese reicht von der Planung über den Aufbau bis zum Betrieb Seite 2 ► Seite 1 von 3



