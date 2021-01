Deutsche Post AG: Deutsche Post AG erhöht Ergebnisprognose für 2022 nach vorläufigen Zahlen für 2020

12.01.2021

Auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse des Konzerns für den Monat Dezember und damit für das Gesamtjahr 2020, hat sich das Management heute mit den Erwartungen für die folgenden Geschäftsjahre befasst.

Das vierte Quartal 2020 hat die erwartet starke Volumenentwicklung, insbesondere getrieben durch die B2C-Volumen, gebracht. Der Verlauf des Anstiegs während des Quartals und das regionale Aufkommen führten zu einer optimalen Auslastung der Netzwerkkapazitäten. Dabei ist es dem Konzern gelungen - trotz einer nie dagewesenen Auslastung der Ressourcen - ein unverändert hohes Service-Level zu erreichen.

Für das vierte Quartal und für das Gesamtjahr 2020 zeichnen sich folgende Ergebnisse ab:

Der vorläufige Konzernumsatz für das Gesamtjahr beträgt rd. EUR 66,8 MRD (Q4 2020: EUR 19,1 MRD), ein Anstieg von 5% gegenüber 2019 (Q4 2020: + 13%).

Das vorläufige Konzern-EBIT erreichte im vierten Quartal 2020 rd. EUR 1,960 MRD (plus 56% ggü. Q4 2019); damit liegt das Ganzjahres-Ergebnis bei EUR 4,840 MRD. Darin enthalten sind die bereits bekannten negativen Sondereffekte aus den ersten 9 Monaten in Höhe von knapp EUR 600 MIO, während im vierten Quartal keine nennenswerten Sondereffekte anfielen.

Die Entwicklungen in den Unternehmensbereichen in 2020 im Einzelnen (alle Werte gerundet):

Post & Paket Deutschland:

Umsatz im Gesamtjahr von EUR 16,5 MRD, plus 7% ggü. Vorjahr (Q4: EUR 4,8 MRD, plus 12% ggü. Vorjahr).

EBIT im Gesamtjahr von EUR 1,590 MRD, plus 29% ggü. Vorjahr (Q4: EUR 670 MIO, plus 28% ggü. Vorjahr).

Das Wachstum des Paketvolumens beschleunigte sich im Quartal, das Gesamtvolumen im vierten Quartal legte um 23% ggü. dem Vorjahresquartal auf ein Rekordniveau zu. Der Rückgang der Briefsendungen stabilisierte sich im Quartal bei -7%.