In Israel läuft seit mehr als drei Wochen eine intensive Impfkampagne. Mit 1,8 Millionen Bürgern sind bereits mehr als 20 Prozent gegen das Coronavirus geimpft worden. Insgesamt hat das kleine Mittelmeerland mehr als neun Millionen Einwohner. Die Regierung will bis Ende März alle Bewohner des Landes impfen, die älter als 16 Jahre sind.

Israels Corona-Beauftragter Nachman Asch sagte einem Radiosender am Dienstag, binnen eines oder zwei Monate könnten auch Kinder über zwölf Jahre geimpft werden, sollte es dafür eine Zulassung geben. "Die Tatsache, dass Kinder unter 16 bisher nicht geimpft werden können, ist durchaus besorgniserregend mit Blick auf die Herdenimmunität", sagte Asch.

Israel hofft darauf, dass die Zahl von 1071 Schwerkranken wegen der Beschränkungen und der Impfkampagne in Kürze sinkt. Mehr als zwei Drittel der über 60-Jährigen im Land haben bereits die erste Impfdosis erhalten. In dieser Woche sollen außerdem alle Lehrkräfte geimpft werden.

In keinem anderen Land wird nach Informationen von Oxford-Forschern so schnell gegen Corona geimpft wie in Israel. Eine Grafik auf der Website "Our World in Data" vergleicht verschiedene Staaten nach der Zahl der verabreichten Dosen pro 100 Einwohner. Dort hatte Israel am Montag mit 21,38 Dosen je 100 Einwohner weiter klar die Nase vorn. In absoluten Zahlen gerechnet führen allerdings China, die USA und Großbritannien./le/DP/fba