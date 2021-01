Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kredit-Riese in Bedrängnis 28 Prozent weniger Einnahmen durch Corona-Krise: Gelingt Mastercard der Weg zurück in die Erfolgsspur? Die Corona-Krise geht nicht spurlos an Mastercard vorbei. Trotz des Trends hin zum bargeldlosen Bezahlen verzeichnete das Unternehmen Gewinnverluste ab dem zweiten Quartal 2020 gegenüber zum Vorjahr. Wie geht es weiter?