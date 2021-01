Drei Tage Freistellung für VW-Beschäftigte zur Kinderbetreuung

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen können sich Eltern zur Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise für drei Tage bei weiter laufendem Gehalt freistellen lassen. Damit wolle man Mitarbeitern, die Probleme etwa mit Kita-Schließungen im zweiten Shutdown haben, "schnell und möglichst unbürokratisch unterstützen", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe dazu eine Sonderregelung, auf die sich Management und Betriebsrat geeinigt hätten. Das Angebot gilt für weit über 100 000 Belegschaftsmitglieder der VW -Kernmarke in Deutschland.

"Für viele berufstätige Eltern ist die Kinderbetreuung in Corona-Zeiten zu einer immens großen Herausforderung geworden", meinte der oberste VW-Personalchef. Die jüngsten Kontaktverschärfungen hätten die Lage nun nochmals komplizierter gemacht. "Wir wünschen uns, dass wir viele unserer Beschäftigten entlasten können", sagte Kilian. Das Unternehmen gehe damit "in Vorleistung, bis eine entsprechende Gesetzgebung vorliegt".