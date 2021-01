BERLIN (dpa-AFX) - Der Gutscheinversand für FFP2-Masken für Menschen über 60 und chronisch Erkrankte läuft nach Einschätzung des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) nur schleppend an. "Es fragen Kunden in den Apotheken nach: "Wo bleiben die Gutscheine?"", sagte die stellvertretende Verbandssprecherin Ursula Sellerberg am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es fragten auch immer wieder Kunden nach, ob sie noch einmal kostenlose Masken bekommen könnten, weil sie noch keine Gutscheine bekommen hätten.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, es zu ermöglichen, dass ein Maskenkauf später durch einen Gutschein erstattet wird. Die Ansteckungsgefahr sei jetzt am höchsten, erklärte Vorstand Eugen Brysch.