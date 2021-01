Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

AKTIE IM FOKUS Deutsche Post springen deutlich an nach Prognoseanhebung Eine Anhebung der Prognose für 2022 hat die Aktie der Deutschen Post am Dienstagnachmittag zeitweise deutlich in die Höhe getrieben. In der Spitze ging es für das Papier des zu den Corona-Krisengewinnern gehörenden Unternehmens bis auf 42,19 Euro …