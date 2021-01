Clifford Siegel, ehemals CEO bei Jefferies International sowie Vice-Chairman bei Stifel Nicolaus Europe, wechselt als Non-Executive Chairman zu Bryan, Garnier & Co

Clifford Siegel, former Jefferies International CEO and Stifel Nicolaus Europe Vice-Chairman joins Bryan, Garnier & Co as Non-Executive Chairman (Photo: Bryan, Garnier & Co)

Clifford Siegel wird in dieser neuen Position von London aus tätig sein und die strategische Entwicklung von Bryan, Garnier & Co in Europa und den USA unterstützen.

Clifford, 63, blickt auf eine herausragende Karriere im Sektor Investmentbanking zurück. Nachdem Clifford das US-Geschäft der Cresvale Group aufgebaut und geführt hatte, stieß er 1990 zu Jefferies in New York, bevor er 1993 nach London wechselte, um die Position des CEO für das internationale Geschäft der Gruppe zu übernehmen.

Während seiner 18-jährigen Beschäftigungsdauer stieg Jefferies International von einem kleinen Team in London zu einem globalen Unternehmen mit einem Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar sowie Niederlassungen in Asien und Europa auf. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei Jefferies gründete und leitete er die Fremdkapitalmarkt-Boutique ISM Capital, bevor er das Geschäft 2016 an Stifel Nicolaus Europe veräußerte. Im Herbst 2020 zog er sich von seiner Funktion als Vice-Chairman von Stifel Nicolaus Europe Ltd. zurück.

Olivier Garnier, Mitbegründer und Managing Partner erklärt: „Wir bei Bryan, Garnier & Co freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Cliff. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus allen Bereichen des Bankwesens mit und wird uns dabei helfen, unsere Präsenz auszuweiten und unsere strategischen Ambitionen zu verwirklichen.“

Clifford Siegel kommentiert: „Ich bewundere den überragenden Erfolg und die Beständigkeit von Bryan, Garnier & Co bereits seit vielen Jahren. Ich freue mich, bei diesem Unternehmen in einer Phase Verantwortung übernehmen zu dürfen, in der mehr denn je Bedarf an engagierten Investmentbankern besteht, die höchsten Qualitätsstandards gerecht werden und über umfangreiche Branchenkenntnisse und vielseitige Transaktionserfahrungen verfügen, um Wachstumsunternehmen und deren Aktionäre wirksam unterstützen zu können.“