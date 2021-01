NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag wieder zugelegt. Angesichts der nahenden Berichtssaison der US-Unternehmen und bereits hoher Bewertungen hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Der Hoffnung auf milliardenschwere Konjunkturhilfen des designierten US-Präsidenten Joe Biden sowie eine weiter lockere Geldpolitik der Notenbank steht die weiter grassierende Corona-Pandemie gegenüber.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,26 Prozent auf 31 090,02 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 3809,49 Punkte hoch. Der vortags gebeutelte Technologieindex Nasdaq 100 stieg um 0,23 Prozent auf 12 931,77 Zähler.