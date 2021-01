Velodyne Lidar ermöglicht intelligentes Verkehrsmanagement

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) und das Nevada Center for Applied Research der University of Nevada in Reno haben heute ein Whitepaper veröffentlicht, das die Einsatzmöglichkeiten von Lidar-Sensoren für eine effizientere, nachhaltigere und sicherere Verkehrsinfrastruktur aufzeigt. Das Whitepaper berichtet über Forschungsergebnisse unter Verwendung der Lidar-Sensoren von Velodyne, um die Verkehrsanalyse zu verbessern, die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen, Unfälle zu reduzieren und auf einen einfacheren Einsatz autonomer Fahrzeuge hinzuarbeiten.

The University of Nevada, Reno’s Nevada Center for Applied Research has placed Velodyne’s lidar sensors at crossing signs and intersections to help improve traffic analytics, congestion management and pedestrian safety. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

„Velodyne freut sich, Lidar-Technologie für Systeme bereitzustellen, die Fußgänger an städtischen Kreuzungen schützen und Verkehrsunfälle reduzieren. Wir haben eine synergetische Beziehung mit der University of Nevada in Reno, die kooperative Forschung betreibt, um die Entwicklung von Sicherheitslösungen auf Infrastrukturebene unter Verwendung intelligenter Technologie voranzutreiben. Dieses Whitepaper ist wichtig, um unsere gemeinsame Arbeit für die Sicherheit und das Wohlergehen der städtischen Gemeinden zu erläutern“, erklärte Marta Hall, Chief Marketing Officer bei Velodyne.

Das Whitepaper mit dem Titel „Roadside Lidar Helping to Build Smart and Safe Transportation Infrastructure“ (deutsch: „Straßen-Lidar hilft beim Aufbau einer intelligenten und sicheren Verkehrsinfrastruktur“) kann hier heruntergeladen werden. Ebenfalls verfügbar ist ein Video mit dem Titel „Smart Cities: Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology“ (deutsch: „Smart Cities: Mit Sensortechnik Mobilität, Zugangsmöglichkeiten und Sicherheit verbessern“), das hier abgerufen werden kann. Das Video zeigt, wie die Lidar-Technologie ein Katalysator für Smart-City-Anwendungen sein kann, die öffentliche Dienste verbessern und die Sicherheit und Lebensqualität erhöhen.