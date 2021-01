Mediclin erweitert Vorstand

Mediclin erweitert den eigenen Vorstand um eine Person: York Dhein wird Unternehmensangaben vom Dienstag zufolge in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der Manager war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Johannesbad Holding SE & Co. KG und soll bei Mediclin ab dem 1. April zum Vorstand gehören. Zu seinen Aufgabenbereichen nennt das Unternehmen in der heutigen Mitteilung keine Details.„Der 54-Jährige ist Facharzt für ...