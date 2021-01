BTC/USD

Sollten wir das 50% Retracement bei $29143 und die $28540 unterschreiten, dann müssen wir davon ausgehen, dass eine größere Korrektur in Richtung $20000 erfolgen wird. Grundsätzlich ist es den Bären erlaubt, noch einmal den Tradingbereich anzulaufen, um dann nach Norden durchzustarten. Aktuell bleibt unsere Erwartung ein Anlaufen der $50000 Region in Welle (v) in Blau. Allgemein kann sich hier noch einmal eine größere Korrektur einstellen, wir dürfen nicht vergessen, dass wir seit dem Ausbruch auf neue Allzeithochs bereits wieder über 100% hingelegt haben. Dieser Markt bleibt also massiv Volatil. Unsere Trades liegen jedoch sicher im Plus und sind mit Stopps auf Einstand abgesichert.

Ethereum setzt seinen Abverkauf fort und begibt sich gefährlich nahe in den Grenzbereich von $940. Bisher können die Bullen diesen jedoch gut verteidigen und ein nachhaltiges Unterschreiten der $940 verhindern. Damit bleibt unsere Erwartung von Kursen im $1600 Bereich erhalten.