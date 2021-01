Die Tesla-Aktie kratzt derzeit Mal wieder an neuen Allzeithochs. Börsenfans wetten schon, wann der Kurs die 1000-Euro-Hürde nimmt. Doch wo ist eigentlich die Konkurrenz? wallstreet:online hat bei Experten nachgefragt.

Bei den deutschen Autobauern prescht vor allem Volkswagen als Tesla-Verfolger Nummer Eins voran. Der vollelektrische ID.3 wird seit September ausgeliefert, in diesem Jahr sollen weitere Modelle folgen. Ab dem nächsten Jahr sollten die Wolfsburger dann die Konkurrenz von Tesla bei den Auslieferungen überholen, schätzt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. "2021 wird man so schnell nicht auf die 600.000 oder 700.000 kommen. Aber 2022 könnte es durchaus klappen, dass man mehr Elektrofahrzeuge absetzt als Tesla", so Dudenhöffer im Gespräch mit wallstreet:online.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion