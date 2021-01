CropIn bringt 20 Millionen USD in der von ABC World Asia geleiteten Finanzierungsrunde der Serie C auf, um die Reichweite seiner Landwirtschaftsmanagement- und Predictive Analytics-Lösungen zu verbessern Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 12.01.2021, 18:21 | 35 | 0 | 0 12.01.2021, 18:21 | CropIn, eine weltweit führende Organisation für künstliche Intelligenz und datengesteuerte Agrartechnologie, die es den Interessengruppen ermöglicht, die Landwirtschaft mit Daten neu zu definieren, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie C unter der Leitung von ABC World Asia, einem auf Asien ausgerichteten Private-Equity-Fonds, der sich dem evidenzbasierten Impact-Investing widmet, 20 Millionen USD aufgebracht. Bestehende Investoren Chiratae Ventures, Invested Development und Ankur Capital nahmen ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde teil. Weitere neue Investoren in dieser Runde sind die CDC Group und das Family Office Pratithi Investment Trust von Kris Gopalakrishnan. CropIn wird diese Kapitalzuführung nutzen, um sich auf seine globale Expansion zu konzentrieren und gleichzeitig seine auf maschinellem Lernen basierende Predictive Analytics-Plattform SmartRisk weiter zu verbessern, um seine Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter zu stärken. CropIn investiert auch, um weltweit tiefer in seine Zielmärkte einzudringen. Vor kurzem hat CropIn ein Büro in Amsterdam eröffnet und wird lokale Führungskräfte einstellen, um das Wachstum auf dem europäischen Markt voranzutreiben. Die datengesteuerten Landwirtschaftslösungen von CropIn ermöglichen es Agrarunternehmen und Landwirten, den „Wert pro Hektar zu maximieren“. Die Plattform für Farmdaten und Agronomiemanagement, SmartFarm, ermöglicht es den Stakeholdern, die Effizienz, Produktivität, Vorhersehbarkeit und Nachhaltigkeit ihrer Wertschöpfungsketten für Nutzpflanzen zu verbessern. Mit SmartFarm können Agrarunternehmen die Standards für Lebensmittelsicherheit einhalten und so die Rückverfolgbarkeit vom Feld auf den Teller gewährleisten. Die Plattform hilft den Landwirten dabei, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken anzuwenden, um eine langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der lokalen Bauerngemeinschaften zu erreichen. CropIn hat sich mit mehreren Global Playern in der Landwirtschaft zusammengetan, darunter Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Regierungsstellen in 52 Ländern, um ihre digitalen und Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. Seite 2 ► Seite 1 von 4



