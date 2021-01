SIXT erweitert Vorstand um das neue Ressort Van & Truck und beschleunigt damit seine internationale Wachstumsstrategie

SIXT geht erneut in die Wachstumsoffensive und adressiert signifikantes Marktpotenzial im Vermietungsgeschäft von Nutzfahrzeugen und LKW

Daniel Marasch wird Vorstand für Van & Truck und bringt als ehemaliger Vorstand International bei dem Handelsunternehmen Lidl umfangreiche Expertise in der internationalen Expansion mit

Erich Sixt: "Mit dem künftig eigenständigen Vorstandsressort Van & Truck verschafft sich SIXT den nötigen unternehmerischen Freiraum, um das Thema mit hohem Fokus global zu skalieren - auf Augenhöhe mit der erfolgreichen PKW-Mobility-Sparte."



Pullach, 12. Januar 2021 - Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wird der Vorstand der Sixt SE um das neue Ressort Van & Truck erweitert und der Internationalisierungsexperte Daniel Marasch in den Vorstand berufen. SIXT reagiert damit auf die steigende Bedeutung des Produktbereichs Van & Truck und erschließt neue Potenziale im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie. Allein für die USA und Europa schätzt der globale Mobilitätsanbieter die Marktgröße im Vermietungsgeschäft von Nutzfahrzeugen und LKW auf über zehn Milliarden US-Dollar. Mit der Schaffung eines eigenen Vorstandsressorts geht SIXT erneut in die Offensive. Unter Nutzung der Synergien mit dem Autovermietungsgeschäft ebnet das Unternehmen den Weg für substanzielles und profitables Wachstum in dem neuen Vorstandsbereich.



Mit dem 43-jährigen Daniel Marasch wird ein erfahrener und umsetzungsstarker Experte in den Vorstand berufen. Als ehemaliger Vorstand bei dem Handelsunternehmen Lidl bringt Daniel Marasch umfangreiche Expertise in der internationalen Expansion sowie im Aufsetzen zukunftsfähiger Logistik- und Lieferketten mit. Bereits im Alter von 25 Jahren war Marasch Vertriebsgeschäftsführer Lidl Irland, stieg von dort zum CEO Lidl Italien und CEO Lidl Deutschland auf und war später unter anderem als Vorstand International maßgeblich für den Aufbau strategisch wichtiger ausländischer Märkte zuständig.