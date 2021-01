Schlumberger New Energy, CEA und Partner geben die Genehmigung der Europäischen Kommission für die Gründung von Genvia, einem Technologieunternehmen für sauberen Wasserstoff, bekannt

Schlumberger New Energy, CEA und Partner gaben heute die Genehmigung der Europäischen Kommission für die Gründung von Genvia, einem Technologieunternehmen für die Produktion von sauberem Wasserstoff, bekannt. In einer einzigartigen öffentlich-privaten Partnerschaft bündelt Genvia das Know-how und die Erlebnisse von Schlumberger und CEA mit VINCI Construction, Vicat und dem Anlageinstrument der französischen Region Okzitanien, l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat (AREC).

Wasserstoff ist ein vielseitiger Energieträger und eine Schlüsselkomponente der Energiewende für viele Länder, die eine Kohlenstoffneutralität bis 2050 anstreben. Das neue Projekt wird die Entwicklung und den ersten industriellen Einsatz der reversiblen Hochtemperatur-Festoxid-Elektrolyseur-Technologie von CEA beschleunigen, da diese die effizienteste und kostengünstigste Technologie für die saubere Wasserstoffproduktion darstellt.