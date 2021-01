BERNSTEIN RESEARCH belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen und optimistischen Prognosen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Post habe im vierten Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Gewinnentwicklung gebe es viel Rückenwind. Dies stimme mit seiner Investment-These überein. Dass 2022 noch besser werden solle als 2021 habe ihn aber zunächst überrascht./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.